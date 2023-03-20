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Ларионов Назар Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Ларионов Василий

Мать: Ларионова Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Евдокимова Елена Назаровна

Мать ребёнка: Ларионова ?

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Марфа Назаровна

Мать ребёнка: Ларионова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларионова ?

Смерть
Неизвестно
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