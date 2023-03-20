Ларионов Назар Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Ларионов Василий
Мать: Ларионова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Евдокимова Елена Назаровна
Мать ребёнка: Ларионова ?
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Марфа Назаровна
Мать ребёнка: Ларионова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ларионова ?
Смерть
Неизвестно