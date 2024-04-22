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Михаил Николаев

Место рождения

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Николай Яковлев

Мать: Марья

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Татьяна Михайлова

Мать ребёнка: Марфа Борисова

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Агафия Михайлова

Мать ребёнка: Марфа Борисова

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Ксения Михайлова

Мать ребёнка: Марфа Борисова

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Федосья Михайлова

Мать ребёнка: Марфа Борисова

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ирина Михайлова

Мать ребёнка: Марфа Борисова

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Борисова

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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