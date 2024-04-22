Михаил Николаев
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Николай Яковлев
Мать: Марья
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Татьяна Михайлова
Мать ребёнка: Марфа Борисова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Агафия Михайлова
Мать ребёнка: Марфа Борисова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Ксения Михайлова
Мать ребёнка: Марфа Борисова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Федосья Михайлова
Мать ребёнка: Марфа Борисова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ирина Михайлова
Мать ребёнка: Марфа Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Борисова
Смерть
Неизвестно