Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Михаил Николаев

Отец ребёнка: Николай Яковлев

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Пелагея Николаева

Отец ребёнка: Николай Яковлев

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1792

Сын: Онуфрий Николаев

Отец ребёнка: Николай Яковлев

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1794

Сын: Леонтий Николаев

Отец ребёнка: Николай Яковлев

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1800

Сын: Георгий Николаев

Отец ребёнка: Николай Яковлев

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Елена Николаева

Отец ребёнка: Николай Яковлев

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Яковлев

Смерть
Неизвестно
Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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