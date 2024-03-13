Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1786
Сын: Михаил Николаев
Отец ребёнка: Николай Яковлев
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Пелагея Николаева
Отец ребёнка: Николай Яковлев
Рождение ребёнка
1792
Сын: Онуфрий Николаев
Отец ребёнка: Николай Яковлев
Рождение ребёнка
1794
Сын: Леонтий Николаев
Отец ребёнка: Николай Яковлев
Рождение ребёнка
1800
Сын: Георгий Николаев
Отец ребёнка: Николай Яковлев
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Елена Николаева
Отец ребёнка: Николай Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Яковлев
Смерть
Неизвестно