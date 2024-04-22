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Онуфрий Николаев

Место рождения

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Около 1766 г.р.

Жена

1789 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Николай Яковлев

Мать: Марья

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1816

Сын: Андрей Онуфриев

Мать ребёнка: Мария Терентьева

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1819

Сын: Аввакум Онуфриев

Мать ребёнка: Мария Терентьева

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1822

Сын: Назар Онуфриев

Мать ребёнка: Мария Терентьева

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1828

Сын: Лаврентий Онуфриев

Мать ребёнка: Мария Терентьева

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Терентьева

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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