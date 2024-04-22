Онуфрий Николаев
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Николай Яковлев
Мать: Марья
Рождение ребёнка
1816
Сын: Андрей Онуфриев
Мать ребёнка: Мария Терентьева
Рождение ребёнка
1819
Сын: Аввакум Онуфриев
Мать ребёнка: Мария Терентьева
Рождение ребёнка
1822
Сын: Назар Онуфриев
Мать ребёнка: Мария Терентьева
Рождение ребёнка
1828
Сын: Лаврентий Онуфриев
Мать ребёнка: Мария Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Терентьева
Смерть
Неизвестно