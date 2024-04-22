Николай Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: Яков Иванов
Мать: Матрена Семенова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Михаил Николаев
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Пелагея Николаева
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1792
Сын: Онуфрий Николаев
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1794
Сын: Леонтий Николаев
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1800
Сын: Георгий Николаев
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Елена Николаева
Мать ребёнка: Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья
Смерть
Неизвестно