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Николай Яковлев

Место рождения

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1739 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Жена

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Яков Иванов

Мать: Матрена Семенова

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1786

Сын: Михаил Николаев

Мать ребёнка: Марья

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Пелагея Николаева

Мать ребёнка: Марья

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1792

Сын: Онуфрий Николаев

Мать ребёнка: Марья

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1794

Сын: Леонтий Николаев

Мать ребёнка: Марья

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1800

Сын: Георгий Николаев

Мать ребёнка: Марья

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Елена Николаева

Мать ребёнка: Марья

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья

Смерть
Неизвестно
Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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