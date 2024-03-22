Суровцов Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения20.10.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1902 ст.
Родители: приходский псаломщик Иван Дмитриев Суровцов и жена его Александра Викторова. Восприемники: уволенный из 1 класса Вологодской Духовной Семинарии Николай Обросов и священническая жена София Па... Показать все
Образование
1916
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в Вологодском Духовном училище.
Смерть
Неизвестно