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Суровцов Дмитрий Иванович

Место рождения

Васильевский-Едский, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

20.10.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1902 ст.

Отец: Суровцов Иван Дмитриевич

Мать: Суровцова Александра Викторовна

Васильевский-Едский, Кубино-Озерский район, Северный край
Родители: приходский псаломщик Иван Дмитриев Суровцов и жена его Александра Викторова. Восприемники: уволенный из 1 класса Вологодской Духовной Семинарии Николай Обросов и священническая жена София Па... Показать все
Образование
1916
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в Вологодском Духовном училище.
Смерть
Неизвестно
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