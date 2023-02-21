Суровцова (Введенская) Александра Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь псаломщика.
Бракосочетание
Около 1892
Рождение ребёнка
1894
Сын: Суровцов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Суровцов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Суровцова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Суровцов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Суровцова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Суровцов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.10.1902 ст.
Сын: Суровцов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Суровцов Иван Дмитриевич
Родители: приходский псаломщик Иван Дмитриев Суровцов и жена его Александра Викторова. Восприемники: уволенный из 1 класса Вологодской Духовной Семинарии Николай Обросов и священническая жена София Па... Показать все
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Суровцова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Суровцов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Суровцова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Суровцов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Суровцова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Суровцов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.07.1912 ст.
Отец ребёнка: Суровцов Иван Дмитриевич
Родители: псаломщик Спасо-Преображенской на Болоте церкви Иоанн Дмитриев Суровцов и Александра Викторова. Восприемник: воспитанник Вологодской Духовной Семинарии 3 класса 1 отделения Алексей Иоаннов С... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1918
Отец ребёнка: Суровцов Иван Дмитриевич
Родители: Диакон Вологодской градской Спасоболотной церкви Иоанн Дмитриев Суровцов и жена его Александра Викторова. Восприемники: воспитанник Вологодской духовной семинарии Дмитрий Иоаннов Суровцов и ... Показать все
Смерть
Неизвестно