Суровцова (Введенская) Александра Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Введенская) Александра Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Дочь псаломщика.
Бракосочетание
Около 1892

Муж: Суровцов Иван Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Суровцов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Суровцов Иван Дмитриевич

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Суровцова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Суровцов Иван Дмитриевич

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Суровцова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Суровцов Иван Дмитриевич

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1902 ст.

Сын: Суровцов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Суровцов Иван Дмитриевич

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Родители: приходский псаломщик Иван Дмитриев Суровцов и жена его Александра Викторова. Восприемники: уволенный из 1 класса Вологодской Духовной Семинарии Николай Обросов и священническая жена София Па... Показать все
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Суровцова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Суровцов Иван Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Суровцова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Суровцов Иван Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Суровцова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Суровцов Иван Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.07.1912 ст.

Сын: Суровцов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Суровцов Иван Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: псаломщик Спасо-Преображенской на Болоте церкви Иоанн Дмитриев Суровцов и Александра Викторова. Восприемник: воспитанник Вологодской Духовной Семинарии 3 класса 1 отделения Алексей Иоаннов С... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1918

Сын: Суровцов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Суровцов Иван Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: Диакон Вологодской градской Спасоболотной церкви Иоанн Дмитриев Суровцов и жена его Александра Викторова. Восприемники: воспитанник Вологодской духовной семинарии Дмитрий Иоаннов Суровцов и ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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