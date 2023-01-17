Суровцов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Образование
1912
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Воспитанник 3 класса 1 отделения Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
1916
Погост Воскресенье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик Воскресенской Подкубенской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно