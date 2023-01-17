Суровцов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуровцов Алексей Иванович

Суровцов Алексей Иванович

avatar

Место рождения

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Суровцов Иван Дмитриевич

Мать: Суровцова Александра Викторовна

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Образование
1912
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Воспитанник 3 класса 1 отделения Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
1916
Погост Воскресенье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик Воскресенской Подкубенской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close