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Жгун Филимон Степанович

Место рождения

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

20.11.1881 ст.

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1881 ст.

Отец: Жгун Степан Силович

Мать: Жгун Евгения Ивановна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.01.1902 ст.

Жена: Жгун Агафья Михайловна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1903 ст.

Дочь: Жгун Маланья Филимоновна

Мать ребёнка: Жгун Агафья Михайловна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.02.1905 ст.

Сын: Жгун Дмитрий Филимонович

Мать ребёнка: Жгун Агафья Михайловна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Жгун Вера Филимоновна

Мать ребёнка: Жгун Агафья Михайловна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Жгун Василий Филимонович

Мать ребёнка: Жгун Агафья Михайловна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.08.1911 ст.

Дочь: Жгун Наталья Филимоновна

Мать ребёнка: Жгун Агафья Михайловна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.10.1913 ст.

Сын: Жгун Иван Филимонович

Мать ребёнка: Жгун Агафья Михайловна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.12.1917

Дочь: Печинникова Евдокия Филимоновна

Мать ребёнка: Жгун Агафья Михайловна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Жгун Михаил Филимонович

Мать ребёнка: Жгун Агафья Михайловна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.04.1922

Дочь: Юринова Александра Филимоновна

Мать ребёнка: Жгун Агафья Михайловна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1950
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