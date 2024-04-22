Жгун Филимон Степанович
Место рождения
Дата рождения20.11.1881 ст.
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1881 ст.
Отец: Жгун Степан Силович
Мать: Жгун Евгения Ивановна
Бракосочетание
21.01.1902 ст.
Жена: Жгун Агафья Михайловна
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1903 ст.
Дочь: Жгун Маланья Филимоновна
Мать ребёнка: Жгун Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
11.02.1905 ст.
Мать ребёнка: Жгун Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Жгун Вера Филимоновна
Мать ребёнка: Жгун Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Жгун Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
26.08.1911 ст.
Дочь: Жгун Наталья Филимоновна
Мать ребёнка: Жгун Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
03.10.1913 ст.
Мать ребёнка: Жгун Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
05.12.1917
Дочь: Печинникова Евдокия Филимоновна
Мать ребёнка: Жгун Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Жгун Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
25.04.1922
Дочь: Юринова Александра Филимоновна
Мать ребёнка: Жгун Агафья Михайловна
Смерть
1950