Жгун Евгения Ивановна
Место рожденияНаумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.01.1881 ст.
Муж: Жгун Степан Силович
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1881 ст.
Отец ребёнка: Жгун Степан Силович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Юринова Анна Степановна
Отец ребёнка: Жгун Степан Силович
Рождение ребёнка
28.07.1891 ст.
Дочь: Жгун Мария Степановна
Отец ребёнка: Жгун Степан Силович
Смерть
Неизвестно