Жгун Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖгун Евгения Ивановна

Жгун Евгения Ивановна

Место рождения

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
11.01.1881 ст.

Муж: Жгун Степан Силович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1881 ст.

Сын: Жгун Филимон Степанович

Отец ребёнка: Жгун Степан Силович

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Юринова Анна Степановна

Отец ребёнка: Жгун Степан Силович

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.07.1891 ст.

Дочь: Жгун Мария Степановна

Отец ребёнка: Жгун Степан Силович

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close