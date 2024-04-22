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Жгун Степан Силович

Место рождения

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1861 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
11.01.1881 ст.

Жена: Жгун Евгения Ивановна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1881 ст.

Сын: Жгун Филимон Степанович

Мать ребёнка: Жгун Евгения Ивановна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Юринова Анна Степановна

Мать ребёнка: Жгун Евгения Ивановна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.07.1891 ст.

Дочь: Жгун Мария Степановна

Мать ребёнка: Жгун Евгения Ивановна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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