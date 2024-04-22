Жгун Степан Силович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Бракосочетание
11.01.1881 ст.
Жена: Жгун Евгения Ивановна
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1881 ст.
Мать ребёнка: Жгун Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Юринова Анна Степановна
Мать ребёнка: Жгун Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
28.07.1891 ст.
Дочь: Жгун Мария Степановна
Мать ребёнка: Жгун Евгения Ивановна
Смерть
Неизвестно