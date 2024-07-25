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Джиквас Андрей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

19.01.1915

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Джиквас Григорий Дмитриевич

Мать: Пелагея Моисеевна

Рождение ребёнка
19.06.1889

Дочь: Агрипина

Мать ребёнка: Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Марина Андреевна

Мать ребёнка: Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Джиквас Николай Андреевич

Мать ребёнка: Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
22.07.1904

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Наталья Семеновна

Смерть
19.01.1915

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