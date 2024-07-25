Джиквас Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти19.01.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Джиквас Григорий Дмитриевич
Мать: Пелагея Моисеевна
Рождение ребёнка
19.06.1889
Дочь: Агрипина
Мать ребёнка: Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Марина Андреевна
Мать ребёнка: Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Джиквас Николай Андреевич
Мать ребёнка: Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
22.07.1904
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Наталья Семеновна
Смерть
19.01.1915