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Джиквас Григорий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Джиквас Дмитрий Алексеевич

Мать: Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Пелагея Моисеевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Джиквас Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Пелагея Моисеевна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Джиквас Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Пелагея Моисеевна

Рождение ребёнка
18.07.1856

Сын: Авраам

Мать ребёнка: Пелагея Моисеевна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Джиквас Аникий Григорьевич

Мать ребёнка: Пелагея Моисеевна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Пелагея Моисеевна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Федор

Мать ребёнка: Пелагея Моисеевна

Смерть
Неизвестно

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