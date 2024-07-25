Джиквас Григорий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Джиквас Дмитрий Алексеевич
Мать: Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Пелагея Моисеевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Джиквас Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Пелагея Моисеевна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Пелагея Моисеевна
Рождение ребёнка
18.07.1856
Сын: Авраам
Мать ребёнка: Пелагея Моисеевна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Джиквас Аникий Григорьевич
Мать ребёнка: Пелагея Моисеевна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Пелагея Моисеевна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Федор
Мать ребёнка: Пелагея Моисеевна
Смерть
Неизвестно