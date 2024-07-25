Наталья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1889
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Джиквас Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Марина Андреевна
Отец ребёнка: Джиквас Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Джиквас Николай Андреевич
Отец ребёнка: Джиквас Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
22.07.1904
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Джиквас Андрей Григорьевич
Смерть
Неизвестно