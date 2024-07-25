Наталья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1889

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Джиквас Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Марина Андреевна

Отец ребёнка: Джиквас Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Джиквас Николай Андреевич

Отец ребёнка: Джиквас Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
22.07.1904

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Джиквас Андрей Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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