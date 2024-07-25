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Пелагея Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

03.10.1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Джиквас Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Джиквас Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Джиквас Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Джиквас Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Джиквас Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.07.1856

Сын: Авраам

Отец ребёнка: Джиквас Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1861

Сын: Джиквас Аникий Григорьевич

Отец ребёнка: Джиквас Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1865

Сын: Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Джиквас Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Федор

Отец ребёнка: Джиквас Григорий Дмитриевич

Смерть
03.10.1894

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