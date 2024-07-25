Пелагея Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти03.10.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Джиквас Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Джиквас Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Джиквас Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Джиквас Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.07.1856
Сын: Авраам
Отец ребёнка: Джиквас Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1861
Сын: Джиквас Аникий Григорьевич
Отец ребёнка: Джиквас Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Джиквас Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Федор
Отец ребёнка: Джиквас Григорий Дмитриевич
Смерть
03.10.1894