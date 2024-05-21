Володина (Нарышкина) Антонина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нарышкин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Володина Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Володин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Володин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володин Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Володин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1920
Дочь: Галушкина (Володина) Софья (Николаевна) Семеновна
Отец ребёнка: Володин Николай Иванович
Смерть
1920