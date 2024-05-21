Володина (Нарышкина) Антонина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина (Нарышкина) Антонина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нарышкин Павел

Мать: Нарышкина Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Володина Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Володин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Володин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володин Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Володин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Николай Иванович

Рождение ребёнка
03.10.1920

Дочь: Галушкина (Володина) Софья (Николаевна) Семеновна

Отец ребёнка: Володин Николай Иванович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
1920
Саратов, город Саратов, Саратовская область

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