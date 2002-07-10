Галушкина (Володина) Софья (Николаевна) Семеновна
Место рождения
Дата рождения03.10.1920
Дата смерти10.07.2002
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1920
Бракосочетание
28.02.1946
отделение №4 совхоза "Хоперский", Новониколаевский район, Волгоградская область
Житеневский сельский Совет был образован в 1926 году и входил в Новониколаевскую волость Хоперского округа Сталинградской губернии. В связи с образованием Новониколаевского района в 1928 году Житеневс... Показать все
Рождение ребёнка
18.07.1946
Дочь: Галушкина Лариса Александровна
Отец ребёнка: Галушкин Александр Александрович
Чигари, Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
11.06.1948
Дочь: Пушкина Софья Александровна
Отец ребёнка: Галушкин Александр Александрович
Собинка, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
30.09.1949
Дочь: Галушкина Галина Александровна
Отец ребёнка: Галушкин Александр Александрович
Смерть
10.07.2002
Волжский, город Волжский, Волгоградская область