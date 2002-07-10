Галушкина (Володина) Софья (Николаевна) Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалушкина (Володина) Софья (Николаевна) Семеновна

Галушкина (Володина) Софья (Николаевна) Семеновна

avatar

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

03.10.1920

Дата смерти

10.07.2002

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1920

Отец: Володин Николай Иванович

Мать: Володина Антонина Павловна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
28.02.1946

Муж: Галушкин Александр Александрович

отделение №4 совхоза "Хоперский", Новониколаевский район, Волгоградская область
Житеневский сельский Совет был образован в 1926 году и входил в Новониколаевскую волость Хоперского округа Сталинградской губернии. В связи с образованием Новониколаевского района в 1928 году Житеневс... Показать все
Рождение ребёнка
18.07.1946

Дочь: Галушкина Лариса Александровна

Отец ребёнка: Галушкин Александр Александрович

Чигари, Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
11.06.1948

Дочь: Пушкина Софья Александровна

Отец ребёнка: Галушкин Александр Александрович

Собинка, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
30.09.1949

Дочь: Галушкина Галина Александровна

Отец ребёнка: Галушкин Александр Александрович

Смерть
10.07.2002
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close