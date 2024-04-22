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Моренко Наталья Савватьевна

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Место рождения

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

Дата рождения

05.09.1948

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1948

Отец: Хабаров Савватий Николаевич

Мать: Хабарова Екатерина Игнатьевна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.07.1970

Сын: Петухов Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Петухов Анатолий Николаевич

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
11.11.1972

Дочь: Овсянникова Анна Анатольевна

Отец ребёнка: Петухов Анатолий Николаевич

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
родилась в 12.00 дня в субботу рост вес
Рождение ребёнка
17.11.1977

Дочь: Трегубова Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Петухов Анатолий Николаевич

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
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