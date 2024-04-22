Моренко Наталья Савватьевна
Место рождения
Дата рождения05.09.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1948
Рождение ребёнка
03.07.1970
Сын: Петухов Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Петухов Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
11.11.1972
Дочь: Овсянникова Анна Анатольевна
Отец ребёнка: Петухов Анатолий Николаевич
родилась в 12.00 дня в субботу рост вес
Рождение ребёнка
17.11.1977
Дочь: Трегубова Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Петухов Анатолий Николаевич