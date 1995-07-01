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Хабарова Екатерина Игнатьевна

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Место рождения

деревня Побоище Холмогорского района Архангельской области

Дата рождения

04.12.1921

Дата смерти

01.07.1995

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1921

Отец: Корельский Игнатий Степанович

Мать: Корельская Анна Михайловна

деревня Побоище Холмогорского района Архангельской области
Бракосочетание
1940

Муж: Хабаров Савватий Николаевич

Рождение ребёнка
03.05.1945

Дочь: Хабарова Елена Савватьевна

Отец ребёнка: не указан

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Хабарова Ангелина Савватьевна

Отец ребёнка: Хабаров Савватий Николаевич

Рождение ребёнка
05.09.1948

Дочь: Моренко Наталья Савватьевна

Отец ребёнка: Хабаров Савватий Николаевич

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.04.1955

Дочь: Скидан Ирина Савватьевна

Отец ребёнка: Хабаров Савватий Николаевич

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Смерть
01.07.1995
Афипский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
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