Хабарова Екатерина Игнатьевна
Место рождениядеревня Побоище Холмогорского района Архангельской области
Дата рождения04.12.1921
Дата смерти01.07.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1921
деревня Побоище Холмогорского района Архангельской области
Бракосочетание
1940
Рождение ребёнка
03.05.1945
Дочь: Хабарова Елена Савватьевна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Хабарова Ангелина Савватьевна
Отец ребёнка: Хабаров Савватий Николаевич
Рождение ребёнка
05.09.1948
Дочь: Моренко Наталья Савватьевна
Отец ребёнка: Хабаров Савватий Николаевич
Рождение ребёнка
07.04.1955
Дочь: Скидан Ирина Савватьевна
Отец ребёнка: Хабаров Савватий Николаевич
Смерть
01.07.1995
Афипский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
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