Петухов Андрей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения03.07.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1970
Рождение ребёнка
03.11.1993
Дочь: Петухова Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Петухова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
12.04.1997
Мать ребёнка: Петухова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
17.08.2005
Дочь: Петухова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Петухова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
12.01.2013
Мать ребёнка: Петухова Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно