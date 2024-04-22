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Петухов Андрей Анатольевич

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Место рождения

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

Дата рождения

03.07.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1970

Отец: Петухов Анатолий Николаевич

Мать: Моренко Наталья Савватьевна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.11.1993

Дочь: Петухова Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Петухова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
12.04.1997

Сын: Петухов Илья Андреевич

Мать ребёнка: Петухова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
17.08.2005

Дочь: Петухова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Петухова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
12.01.2013

Сын: Петухов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Петухова Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Татьяна Васильевна

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