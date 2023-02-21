Грот (Лавровская) Наталья Николаевна
Место рожденияХарьков, Россия
Дата рождения07.12.1860
Дата смерти19.01.1924
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1860
Отец: Лавровский Николай Алексеевич
Мать: Елена Ивановна
Харьков, Россия
Рождение ребёнка
13.10.1878
Дочь: Волошкевич Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Грот Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Грот Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Богданович Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Грот Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Красовская Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Грот Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Пелипец Елена Николаевна
Отец ребёнка: Грот Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Грот Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
?.09.1890
Дочь: Смирнова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Грот Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Грот Лев Николаевич
Отец ребёнка: Грот Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1924
Харьков, Россия