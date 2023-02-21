Грот (Лавровская) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грот (Лавровская) Наталья Николаевна

Место рождения

Харьков, Россия

Дата рождения

07.12.1860

Дата смерти

19.01.1924

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1860

Отец: Лавровский Николай Алексеевич

Мать: Елена Ивановна

Харьков, Россия
Рождение ребёнка
13.10.1878

Дочь: Волошкевич Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Грот Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Грот Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Богданович Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Грот Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Красовская Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Грот Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Пелипец Елена Николаевна

Отец ребёнка: Грот Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Грот Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Грот Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
?.09.1890

Дочь: Смирнова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Грот Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Грот Лев Николаевич

Отец ребёнка: Грот Николай Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грот Николай Яковлевич

Смерть
19.01.1924
Харьков, Россия
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