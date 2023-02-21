Смирнова (Грот) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1890
Дата смерти09.01.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1890
Отец: Грот Николай Яковлевич
Мать: Грот Наталья Николаевна
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
06.05.1914
Дочь: Бондаренко Сергия Константиновна
Отец ребёнка: Смирнов Константин Александрович
Рождение ребёнка
03.12.1915
Дочь: Слепченко Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Смирнов Константин Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.05.1922
Сын: Смирнов Ювеналий Константинович
Отец ребёнка: Смирнов Константин Александрович
Рождение ребёнка
13.08.1924
Дочь: Мурашкина Вероника Константиновна
Отец ребёнка: Смирнов Константин Александрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.01.1942