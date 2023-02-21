Смирнова (Грот) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Грот) Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1890

Дата смерти

09.01.1942

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1890

Отец: Грот Николай Яковлевич

Мать: Грот Наталья Николаевна

Бракосочетание
1913

Муж: Смирнов Константин Александрович

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
06.05.1914

Дочь: Бондаренко Сергия Константиновна

Отец ребёнка: Смирнов Константин Александрович

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
03.12.1915

Дочь: Слепченко Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Смирнов Константин Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.05.1922

Сын: Смирнов Ювеналий Константинович

Отец ребёнка: Смирнов Константин Александрович

Лебедин, Сумська область
Рождение ребёнка
13.08.1924

Дочь: Мурашкина Вероника Константиновна

Отец ребёнка: Смирнов Константин Александрович

Лебедин, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.01.1942
Харьков, Харківська область
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