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Шипиловский Иван Дорофеевич

Место рождения

Кантаурово, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Шипиловский Дорофей

Мать: не указана

Кантаурово, город Бор, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипиловских Фекла Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Шипиловских Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шипиловских Фекла Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Шипиловский Данило Иванович

Мать ребёнка: Шипиловских Фекла Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Шипиловский Василий Иванович

Мать ребёнка: Шипиловских Фекла Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Смерть
Неизвестно

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