Шипиловский Иван Дорофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Шипиловский Дорофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Шипиловских Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шипиловских Фекла Петровна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Шипиловский Данило Иванович
Мать ребёнка: Шипиловских Фекла Петровна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Шипиловский Василий Иванович
Мать ребёнка: Шипиловских Фекла Петровна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Смерть
Неизвестно