Шипиловских Фекла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипиловских Фекла Петровна

Шипиловских Фекла Петровна

Место рождения

Суда, Уинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1728 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Суда, Уинский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипиловский Иван Дорофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Шипиловских Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шипиловский Иван Дорофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Шипиловский Данило Иванович

Отец ребёнка: Шипиловский Иван Дорофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Шипиловский Василий Иванович

Отец ребёнка: Шипиловский Иван Дорофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.