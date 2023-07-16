Шипиловских Фекла Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1726
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Шипиловских Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шипиловский Иван Дорофеевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Шипиловский Данило Иванович
Отец ребёнка: Шипиловский Иван Дорофеевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Шипиловский Василий Иванович
Отец ребёнка: Шипиловский Иван Дорофеевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Смерть
Неизвестно