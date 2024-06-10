Мартьянов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартьянов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Пузино Мартьянова (Аничкова) Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Доможирова (Мартьянова) Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Пузино Мартьянова (Аничкова) Екатерина Ивановна
Крещена в церкви с.Горки Турского погоста. Восприемники: брат отца Семен Мартьянов и сестра отца Ирина Ивановна Елагина. ЦГИА Ф.19 оп.111 д.373 стр.66.
Рождение ребёнка
17.08.1806
Сын: Мартьянов Мирон Михайлович
Мать ребёнка: Пузино Мартьянова (Аничкова) Екатерина Ивановна
Воронино, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Крещен в церкви Сабельского погоста. Восприемник - Назар Степанович Муравьев.
Смерть
Неизвестно