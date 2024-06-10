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Мартьянов Михаил Иванович

Место рождения

Людятино, Шимский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Мартьянов Иван Иванович

Мать: Мартьянова (Гулидова) Пелагея Мироновна

Людятино, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартьянов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Пузино Мартьянова (Аничкова) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартьянов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Пузино Мартьянова (Аничкова) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузино Мартьянова (Аничкова) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Доможирова (Мартьянова) Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Пузино Мартьянова (Аничкова) Екатерина Ивановна

Людятино, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Крещена в церкви с.Горки Турского погоста. Восприемники: брат отца Семен Мартьянов и сестра отца Ирина Ивановна Елагина. ЦГИА Ф.19 оп.111 д.373 стр.66.
Рождение ребёнка
17.08.1806

Сын: Мартьянов Мирон Михайлович

Мать ребёнка: Пузино Мартьянова (Аничкова) Екатерина Ивановна

Воронино, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Крещен в церкви Сабельского погоста. Восприемник - Назар Степанович Муравьев.
Смерть
Неизвестно

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