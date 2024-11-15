деревня Людятино, Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Людятино

Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
О рассмотрении плана нового расположения дер. Людятино Подмошской волости Лужского у. ; план. 1909 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
Об исключении из сельского общества крестьянина д. Людитино, Подмошской волости, Лужского уезда, Г. Игнатьева. 1896 г. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2208Людятино, с. вл.при р. Хотынке.402565220215Церквей православных 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд, Подмошская волость
275. Лодятина, деревня бывшая владельческая, при реке Хотыньке, дворов 70, жителей 380, лавка ветр. мльн.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Подмошская волость
Людятино д. 474 стан2836 участок32станция Уторгош, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Шимский район
58820Людятинодеревня58°24'00"30°07'00"O-36-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Шимский муниципальный район, Уторгошское сельское поселение
49655450206д Людятинодеревня

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