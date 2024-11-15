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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О рассмотрении плана нового расположения дер. Людятино Подмошской волости Лужского у. ; план. 1909 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
Об исключении из сельского общества крестьянина д. Людитино, Подмошской волости, Лужского уезда, Г. Игнатьева. 1896 г. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2208Людятино, с. вл.при р. Хотынке.402565220215Церквей православных 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
275. Лодятина, деревня бывшая владельческая, при реке Хотыньке, дворов 70, жителей 380, лавка ветр. мльн.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Людятино д. 474 стан2836 участок32станция Уторгош, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
58820Людятинодеревня58°24'00"30°07'00"O-36-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49655450206д Людятинодеревня