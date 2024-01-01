Мартьянов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Мартьянова Пелагея Мироновна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Елагина Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Мартьянова Пелагея Мироновна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Мартьянов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Мартьянова Пелагея Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мартьянова Пелагея Мироновна
Смерть
Неизвестно