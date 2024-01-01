Мартьянов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартьянов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Мартьянов Петр Иванович

Мать ребёнка: Мартьянова Пелагея Мироновна

Людятино, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Елагина Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Мартьянова Пелагея Мироновна

Людятино, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Мартьянов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Мартьянова Пелагея Мироновна

Людятино, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартьянов Семен Иванович

Мать ребёнка: Мартьянова Пелагея Мироновна

Смерть
Неизвестно
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