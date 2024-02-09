Елагина (Мартьянова) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Бракосочетание
Неизвестно
В исповедных ведомостях 1810 г.(ЦГИА ф.19 оп.112 д.573) в селе Горки Лужского уезда проживает Ефим Васильев сын Елагин 60 лет и жена его Ирина Иванова 44 года. Церковь в селе построена была в 1783 год... Показать все
Смерть
Неизвестно