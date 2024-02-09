Елагина (Мартьянова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елагина (Мартьянова) Ирина Ивановна

Место рождения

Людятино, Шимский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Мартьянов Иван Иванович

Мать: Мартьянова Пелагея Мироновна

Людятино, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елагин Ефим Васильевич

В исповедных ведомостях 1810 г.(ЦГИА ф.19 оп.112 д.573) в селе Горки Лужского уезда проживает Ефим Васильев сын Елагин 60 лет и жена его Ирина Иванова 44 года. Церковь в селе построена была в 1783 год... Показать все
Смерть
Неизвестно
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