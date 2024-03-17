Мартьянов Мирон Михайлович
Место рождения
Дата рождения17.08.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1806
Крещен в церкви Сабельского погоста. Восприемник - Назар Степанович Муравьев.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1836
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Новоселова (Мартьянова) Екатерина Мироновна
Мать ребёнка: Мартьянова (Бутакова) Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Рыкачева (Мартьянова) Вера Мироновна
Мать ребёнка: Мартьянова (Бутакова) Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Мартьянов Александр Миронович
Мать ребёнка: Мартьянова (Бутакова) Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Мартьянов Михаил Миронович
Мать ребёнка: Мартьянова (Бутакова) Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
01.05.1846
Дочь: Устрицкая (Мартьянова) Софья Мироновна
Мать ребёнка: Мартьянова (Бутакова) Евдокия Александровна
Смерть
Неизвестно