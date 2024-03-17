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Мартьянов Мирон Михайлович

Место рождения

Воронино, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

17.08.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1806

Отец: Мартьянов Михаил Иванович

Мать: Пузино Мартьянова (Аничкова) Екатерина Ивановна

Воронино, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Крещен в церкви Сабельского погоста. Восприемник - Назар Степанович Муравьев.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартьянова (Бутакова) Евдокия Александровна

Бракосочетание
1836

Жена: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Новоселова (Мартьянова) Екатерина Мироновна

Мать ребёнка: Мартьянова (Бутакова) Евдокия Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Рыкачева (Мартьянова) Вера Мироновна

Мать ребёнка: Мартьянова (Бутакова) Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Мартьянов Александр Миронович

Мать ребёнка: Мартьянова (Бутакова) Евдокия Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1844

Сын: Мартьянов Михаил Миронович

Мать ребёнка: Мартьянова (Бутакова) Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
01.05.1846

Дочь: Устрицкая (Мартьянова) Софья Мироновна

Мать ребёнка: Мартьянова (Бутакова) Евдокия Александровна

Воронино, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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