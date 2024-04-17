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Мартьянов Александр Миронович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1842

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Мартьянов Мирон Михайлович

Мать: Мартьянова (Бутакова) Евдокия Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1879

Жена: Мартьянова (Пузино) Екатерина Орестовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.06.1880

Дочь: Мартьянова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Мартьянова (Пузино) Екатерина Орестовна

Рождение ребёнка
13.10.1881

Сын: Мартьянов Александр Александрович

Мать ребёнка: Мартьянова (Пузино) Екатерина Орестовна

Смерть
1914
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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