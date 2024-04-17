Мартьянов Александр Миронович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти1914
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Бракосочетание
1879
Рождение ребёнка
17.06.1880
Дочь: Мартьянова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Мартьянова (Пузино) Екатерина Орестовна
Рождение ребёнка
13.10.1881
Сын: Мартьянов Александр Александрович
Мать ребёнка: Мартьянова (Пузино) Екатерина Орестовна
Смерть
1914