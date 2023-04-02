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Лобанова Александра Фёдоровна

Место рождения

г. Рыбинск Ярославская губерния

Дата рождения

08.03.1884 ст.

Дата смерти

13.04.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1884 ст.

Отец: Лобанов Фёдор Алексеевич

Мать: Щукина Анна Васильевна

г. Рыбинск Ярославская губерния
Бракосочетание
21.04.1902 ст.

Муж: не указан

Москва
Рождение ребёнка
08.04.1903

Сын: Паршин Иван Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.04.1903 ст.

Сын: Паршин Иван Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.09.1904 ст.

Сын: Паршин Николай Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва
Рождение ребёнка
09.04.1906

Сын: Паршин Борис Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.04.1906 ст.

Сын: Паршин Борис Иванович

Отец ребёнка: не указан

Москва
Смерть
13.04.1961
Москва
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