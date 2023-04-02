Лобанова Александра Фёдоровна
Место рожденияг. Рыбинск Ярославская губерния
Дата рождения08.03.1884 ст.
Дата смерти13.04.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1884 ст.
Отец: Лобанов Фёдор Алексеевич
Мать: Щукина Анна Васильевна
г. Рыбинск Ярославская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1903
Сын: Паршин Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.04.1903 ст.
Сын: Паршин Иван Иванович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.09.1904 ст.
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва
Рождение ребёнка
09.04.1906
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.04.1906 ст.
Москва
Смерть
13.04.1961
Москва