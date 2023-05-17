Щукина Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1877 ст.
Отец ребёнка: Лобанов Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
08.03.1884 ст.
Дочь: Лобанова Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Лобанов Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
03.04.1887 ст.
Дочь: Лобанова Елизавета Фёдоровна
Отец ребёнка: Лобанов Фёдор Алексеевич
Смерть
Неизвестно