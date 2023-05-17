Щукина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩукина Анна Васильевна

Щукина Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
05.11.1877 ст.

Сын: Лобанов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Лобанов Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
08.03.1884 ст.

Дочь: Лобанова Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Лобанов Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
03.04.1887 ст.

Дочь: Лобанова Елизавета Фёдоровна

Отец ребёнка: Лобанов Фёдор Алексеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.