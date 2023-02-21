Лобанов Фёдор Алексеевич
Место рожденияЯрослаская губерния Ярославский уезд село Плещеево
Дата рождения1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Ярослаская губерния Ярославский уезд село Плещеево
Рождение ребёнка
08.03.1884 ст.
Дочь: Лобанова Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Щукина Анна Васильевна
Ярославская губерния, г. Рыбинск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щукина Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно