Лобанов Фёдор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Фёдор Алексеевич

Место рождения

Ярослаская губерния Ярославский уезд село Плещеево

Дата рождения

1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярослаская губерния Ярославский уезд село Плещеево
Рождение ребёнка
08.03.1884 ст.

Дочь: Лобанова Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Щукина Анна Васильевна

Ярославская губерния, г. Рыбинск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щукина Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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