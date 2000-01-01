Щукина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

дочь умершего московского купца Василия Ивановича Щукина
Рождение ребёнка
08.03.1884 ст.

Дочь: Лобанова Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Лобанов Фёдор Алексеевич

Ярославская губерния, г. Рыбинск
Смерть
Неизвестно
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