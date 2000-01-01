Щукина Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
дочь умершего московского купца Василия Ивановича Щукина
Рождение ребёнка
08.03.1884 ст.
Дочь: Лобанова Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Лобанов Фёдор Алексеевич
Ярославская губерния, г. Рыбинск
Смерть
Неизвестно