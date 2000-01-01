Лобанова Александра Фёдоровна
Место рожденияЯрославская губерния, г. Рыбинск
Дата рождения08.03.1884 ст.
Дата смерти13.04.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1884 ст.
Отец: Лобанов Фёдор Алексеевич
Мать: Щукина Анна Васильевна
Ярославская губерния, г. Рыбинск
Бракосочетание
21.04.1902 ст.
г. Москва
Рождение ребёнка
08.04.1903 ст.
Сын: Паршин Иван Иванович
Отец ребёнка: Паршин Иван Тимофеевич
Москва церковь Петра и Павла на Якиманке (на Калужской улице)
Рождение ребёнка
05.09.1904 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Паршин Иван Тимофеевич
Москва церковь Успения на Вражке
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.04.1906 ст.
Отец ребёнка: Паршин Иван Тимофеевич
Москва церковь Успения на Вражке
Смерть
13.04.1961
Москва, церковь Георгия на Красной Горке