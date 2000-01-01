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Лобанова Александра Фёдоровна

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Место рождения

Ярославская губерния, г. Рыбинск

Дата рождения

08.03.1884 ст.

Дата смерти

13.04.1961

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

1858 г.р.

Муж

Вычислено 1877 г.р.

Дети

1903 г.р.
Скрыто настройками приватности
1906 г.р.

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1884 ст.

Отец: Лобанов Фёдор Алексеевич

Мать: Щукина Анна Васильевна

Ярославская губерния, г. Рыбинск
Бракосочетание
21.04.1902 ст.

Муж: Паршин Иван Тимофеевич

г. Москва
Рождение ребёнка
08.04.1903 ст.

Сын: Паршин Иван Иванович

Отец ребёнка: Паршин Иван Тимофеевич

Москва церковь Петра и Павла на Якиманке (на Калужской улице)
Рождение ребёнка
05.09.1904 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Паршин Иван Тимофеевич

Москва церковь Успения на Вражке
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.04.1906 ст.

Сын: Паршин Борис Иванович

Отец ребёнка: Паршин Иван Тимофеевич

Москва церковь Успения на Вражке
Смерть
13.04.1961
Москва, церковь Георгия на Красной Горке
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