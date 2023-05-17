Лобанов Фёдор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1852 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1877 ст.
Мать ребёнка: Щукина Анна Васильевна
г. Рыбинск, Ярославской губернии
Рождение ребёнка
08.03.1884 ст.
Дочь: Лобанова Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Щукина Анна Васильевна
г. Рыбинск Ярославская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1887 ст.
Дочь: Лобанова Елизавета Фёдоровна
Мать ребёнка: Щукина Анна Васильевна
г. Рыбинск, Ярославская губерния
Смерть
Неизвестно