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Лобанов Фёдор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1877 ст.

Сын: Лобанов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Щукина Анна Васильевна

г. Рыбинск, Ярославской губернии
Рождение ребёнка
08.03.1884 ст.

Дочь: Лобанова Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Щукина Анна Васильевна

г. Рыбинск Ярославская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1887 ст.

Дочь: Лобанова Елизавета Фёдоровна

Мать ребёнка: Щукина Анна Васильевна

г. Рыбинск, Ярославская губерния
Смерть
Неизвестно