Паршин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршин Николай Иванович

Место рождения

Москва

Дата рождения

05.09.1904 ст.

Дата смерти

21.02.1972

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1904 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Лобанова Александра Фёдоровна

Москва
Рождение ребёнка
16.08.1926

Дочь: Паршина Галина Николаевна

Мать ребёнка: Коновалова Клавдия Георгиевна

Рождение ребёнка
10.01.1932

Сын: Паршин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Коновалова Клавдия Георгиевна

Москва
Смерть
21.02.1972
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