Паршин Николай Иванович
Место рожденияМосква
Дата рождения05.09.1904 ст.
Дата смерти21.02.1972
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1904 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Москва
Рождение ребёнка
16.08.1926
Дочь: Паршина Галина Николаевна
Мать ребёнка: Коновалова Клавдия Георгиевна
Рождение ребёнка
10.01.1932
Сын: Паршин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Коновалова Клавдия Георгиевна
Москва
Смерть
21.02.1972