Паршин Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршин Николай Николаевич

Место рождения

Москва

Дата рождения

10.01.1932

Дата смерти

01.03.2014

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1968 г.р.

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1932

Отец: Паршин Николай Иванович

Мать: Коновалова Клавдия Георгиевна

Москва
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилкина Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
28.08.1968

Сын: Паршин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Данилкина Любовь Андреевна

Смерть
01.03.2014
Москва
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