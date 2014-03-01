Паршин Николай Николаевич
Место рожденияМосква
Дата рождения10.01.1932
Дата смерти01.03.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1932
Москва
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данилкина Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
28.08.1968
Сын: Паршин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Данилкина Любовь Андреевна
Смерть
01.03.2014
Москва