Паршин Иван Иванович
Место рожденияМосква
Дата рождения08.04.1903 ст.
Дата смерти07.06.1928
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1903 ст.
Москва
Крещен 10.04.1903 г. в церкви Петра и Павла на Калужской улице в г. Москве. Церкви Замоскворецкого сорока
Бракосочетание
30.05.1923
Москва
Брак в Краснопресненском ЗАГСе г. Москвы
Смерть
07.06.1928
Москва
Похоронен на Ваганьковском кладбище г. Москвы