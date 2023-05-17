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Паршин Иван Иванович

Место рождения

Москва

Дата рождения

08.04.1903 ст.

Дата смерти

07.06.1928

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1903 ст.

Отец: Паршин Иван Тимофеевич

Мать: Лобанова Александра Фёдоровна

Москва
Крещен 10.04.1903 г. в церкви Петра и Павла на Калужской улице в г. Москве. Церкви Замоскворецкого сорока
Бракосочетание
30.05.1923

Жена: Михина Елизавета Матвеевна

Москва
Брак в Краснопресненском ЗАГСе г. Москвы
Смерть
07.06.1928
Москва
Похоронен на Ваганьковском кладбище г. Москвы