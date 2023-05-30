Михина Елизавета Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михина Елизавета Матвеевна

Место рождения

Москва

Дата рождения

13.10.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1903 ст.

Отец: Михин Матвей Афанасьевич

Мать: Михина Варвара Маркова

Москва
МК Сретенский сорок, церковь Николаевская на стопах. 13.10.1903 г. (крещена 22.10) ф.2126, оп. 2, д. 150, стр. 196 "Живущие в доме Златоустова монастыря Калужской губернии города Сухиничей мещанин Мат... Показать все
Бракосочетание
30.05.1923

Муж: Паршин Иван Иванович

Москва
Брак в Краснопресненском ЗАГСе г. Москвы
Смерть
Неизвестно
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