Михина Елизавета Матвеевна
Место рожденияМосква
Дата рождения13.10.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.10.1903 ст.
Отец: Михин Матвей Афанасьевич
Мать: Михина Варвара Маркова
Москва
МК Сретенский сорок, церковь Николаевская на стопах. 13.10.1903 г. (крещена 22.10) ф.2126, оп. 2, д. 150, стр. 196 "Живущие в доме Златоустова монастыря Калужской губернии города Сухиничей мещанин Мат... Показать все
Бракосочетание
30.05.1923
Муж: Паршин Иван Иванович
Москва
Брак в Краснопресненском ЗАГСе г. Москвы
Смерть
Неизвестно