Назаренко Николай Петрович
Место рожденияобласть Войска Донского, Миусский округ, Александровская волость, пос. Мариентальский
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Назаренко Пётр
Мать: не указана
Дочь: (Назаренкова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Назаренко (Рышнякова) Зиновия Симеонова
Сын: Назаренко Стефан Николаевич
Мать ребёнка: Назаренко (Рышнякова) Зиновия Симеонова
Сын: Назаренко Василий Николаевич
Мать ребёнка: Назаренко (Рышнякова) Зиновия Симеонова
Сын: Назаренко Павел Николаевич
Мать ребёнка: Назаренко (Рышнякова) Зиновия Симеонова
Дочь: Чмуленко (Назаренкова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Назаренко (Рышнякова) Зиновия Симеонова
Дочь: (Назаренкова) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Назаренко (Рышнякова) Зиновия Симеонова
Сын: Назаренко Пётр Николаевич
Мать ребёнка: Назаренко (Рышнякова) Зиновия Симеонова
Сын: Назаренко Феофан Николаевич
Мать ребёнка: Назаренко (Рышнякова) Зиновия Симеонова
Сын: Назаренко Иоанн Николаевич
Мать ребёнка: Назаренко (Рышнякова) Зиновия Симеонова