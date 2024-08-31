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Назаренко Николай Петрович

Место рождения

область Войска Донского, Миусский округ, Александровская волость, пос. Мариентальский

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Назаренко Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1874

Жена: Назаренко (Рышнякова) Зиновия Симеонова

Рождение ребёнка
22.07.1876

Дочь: (Назаренкова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Назаренко (Рышнякова) Зиновия Симеонова

Рождение ребёнка
26.03.1879

Сын: Назаренко Стефан Николаевич

Мать ребёнка: Назаренко (Рышнякова) Зиновия Симеонова

Рождение ребёнка
01.08.1880

Сын: Назаренко Василий Николаевич

Мать ребёнка: Назаренко (Рышнякова) Зиновия Симеонова

Рождение ребёнка
11.08.1882

Сын: Назаренко Павел Николаевич

Мать ребёнка: Назаренко (Рышнякова) Зиновия Симеонова

Рождение ребёнка
21.07.1885

Дочь: Чмуленко (Назаренкова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Назаренко (Рышнякова) Зиновия Симеонова

Рождение ребёнка
17.09.1888

Дочь: (Назаренкова) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Назаренко (Рышнякова) Зиновия Симеонова

Рождение ребёнка
28.06.1891

Сын: Назаренко Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Назаренко (Рышнякова) Зиновия Симеонова

Рождение ребёнка
10.10.1892

Сын: Назаренко Феофан Николаевич

Мать ребёнка: Назаренко (Рышнякова) Зиновия Симеонова

Рождение ребёнка
08.02.1895

Сын: Назаренко Иоанн Николаевич

Мать ребёнка: Назаренко (Рышнякова) Зиновия Симеонова

Смерть
Неизвестно

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