Чмуленко (Назаренкова) Мария Николаевна
Место рождениясело Гранитное, Донецкая область, Украина
Дата рождения21.07.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1885
Бракосочетание
10.11.1902
Рождение ребёнка
06.01.1908
Сын: Чмоленко Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Чмуленко Митрофан Евмениевич
Рождение ребёнка
24.03.1910
Сын: Чмуленко Андрей Митрофанович
Отец ребёнка: Чмуленко Митрофан Евмениевич
Рождение ребёнка
01.04.1912
Дочь: Чмоленко (Чмоленко) Ксения
Отец ребёнка: Чмуленко Митрофан Евмениевич
Рождение ребёнка
14.09.1914
Дочь: Ковалевская (Чмоленко) Надежда Митрофановна
Отец ребёнка: Чмуленко Митрофан Евмениевич
Рождение ребёнка
03.06.1917
Дочь: Воеводенко (Чмоленко) Антонина
Отец ребёнка: Чмуленко Митрофан Евмениевич
Смерть
Неизвестно