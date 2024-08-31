Чмуленко (Назаренкова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чмуленко (Назаренкова) Мария Николаевна

Место рождения

село Гранитное, Донецкая область, Украина

Дата рождения

21.07.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1885

Отец: Назаренко Николай Петрович

Мать: Назаренко (Рышнякова) Зиновия Симеонова

Бракосочетание
10.11.1902

Муж: Чмуленко Митрофан Евмениевич

Рождение ребёнка
06.01.1908

Сын: Чмоленко Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Чмуленко Митрофан Евмениевич

Рождение ребёнка
24.03.1910

Сын: Чмуленко Андрей Митрофанович

Отец ребёнка: Чмуленко Митрофан Евмениевич

Рождение ребёнка
01.04.1912

Дочь: Чмоленко (Чмоленко) Ксения

Отец ребёнка: Чмуленко Митрофан Евмениевич

Рождение ребёнка
14.09.1914

Дочь: Ковалевская (Чмоленко) Надежда Митрофановна

Отец ребёнка: Чмуленко Митрофан Евмениевич

Рождение ребёнка
03.06.1917

Дочь: Воеводенко (Чмоленко) Антонина

Отец ребёнка: Чмуленко Митрофан Евмениевич

Смерть
Неизвестно

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