Назаренко (Рышнякова) Зиновия Симеонова
Место рожденияМариуполь
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Рышняков Симеон Рышняк/
Мать: не указана
Дочь: (Назаренкова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Назаренко Николай Петрович
Сын: Назаренко Стефан Николаевич
Отец ребёнка: Назаренко Николай Петрович
Сын: Назаренко Василий Николаевич
Отец ребёнка: Назаренко Николай Петрович
Сын: Назаренко Павел Николаевич
Отец ребёнка: Назаренко Николай Петрович
Дочь: Чмуленко (Назаренкова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Назаренко Николай Петрович
Дочь: (Назаренкова) Вера Николаевна
Отец ребёнка: Назаренко Николай Петрович
Сын: Назаренко Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Назаренко Николай Петрович
Сын: Назаренко Феофан Николаевич
Отец ребёнка: Назаренко Николай Петрович
Сын: Назаренко Иоанн Николаевич
Отец ребёнка: Назаренко Николай Петрович