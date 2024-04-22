Быбина Агафья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быбина Агафья Леонтьевна

Место рождения

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Быбин Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Быбин Григорий Нефедович

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Быбин Мелентий Григорьевич

Отец ребёнка: Быбин Григорий Нефедович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Быбин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Быбин Григорий Нефедович

Смерть
После 1858
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