Быбина Агафья Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Рождение ребёнка
1810
Сын: Быбин Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Быбин Григорий Нефедович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Быбин Мелентий Григорьевич
Отец ребёнка: Быбин Григорий Нефедович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Быбин Григорий Нефедович
Смерть
После 1858