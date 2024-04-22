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Быбин Григорий Нефедович

Место рождения

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Быбин Нефед Иванович

Мать: Быбина Анна Лукьяновна

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Быбин Никифор Григорьевич

Мать ребёнка: Быбина Агафья Леонтьевна

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Быбин Мелентий Григорьевич

Мать ребёнка: Быбина Агафья Леонтьевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Быбин Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Быбина Агафья Леонтьевна

Смерть
После 1858
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