Быбин Григорий Нефедович
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Быбин Нефед Иванович
Мать: Быбина Анна Лукьяновна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Быбин Никифор Григорьевич
Мать ребёнка: Быбина Агафья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Быбин Мелентий Григорьевич
Мать ребёнка: Быбина Агафья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Быбина Агафья Леонтьевна
Смерть
После 1858