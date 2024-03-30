Быбин Мелентий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Быбин Григорий Нефедович
Мать: Быбина Агафья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Быбина Татьяна Мелентьевна
Мать ребёнка: Быбин Татьяна Титаевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Быбина Елена Мелентьевна
Мать ребёнка: Быбин Татьяна Титаевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Быбина Марья Мелентьевна
Мать ребёнка: Быбин Татьяна Титаевна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Быбин Татьяна Титаевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Быбина Аксинья Мелентьевна
Мать ребёнка: Быбин Татьяна Титаевна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Быбин Татьяна Титаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быбин Татьяна Титаевна
Смерть
Неизвестно