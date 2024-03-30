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Быбин Мелентий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Быбин Григорий Нефедович

Мать: Быбина Агафья Леонтьевна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Быбина Татьяна Мелентьевна

Мать ребёнка: Быбин Татьяна Титаевна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Быбина Елена Мелентьевна

Мать ребёнка: Быбин Татьяна Титаевна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Быбина Марья Мелентьевна

Мать ребёнка: Быбин Татьяна Титаевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Быбин Михаил Мелентьевич

Мать ребёнка: Быбин Татьяна Титаевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Быбина Аксинья Мелентьевна

Мать ребёнка: Быбин Татьяна Титаевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Быбин Фёдор Мелентьевич

Мать ребёнка: Быбин Татьяна Титаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быбин Татьяна Титаевна

Смерть
Неизвестно
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