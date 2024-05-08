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Федоров Михаил Иванович

Место рождения

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.02.1862

Дата смерти

25.05.1918 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.06.1887 ст.

Дочь: Фёдоров Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Фёдорова Елена Петровна

Москва, город федерального значения Москва
ф203 оп776 д398 лист 29об-29 (29стр)
Рождение ребёнка
13.10.1888 ст.

Дочь: Фёдорова Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Фёдорова Елена Петровна

Москва, город федерального значения Москва
ф203 оп776 д398 лист 190об-191 (201стр)
Рождение ребёнка
06.04.1890 ст.

Сын: Фёдоров Николай Михайлович

Мать ребёнка: Фёдорова Елена Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.01.1893 ст.

Сын: Фёдоров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Фёдорова Елена Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.03.1894 ст.

Сын: Фёдоров Валентин Михайлович

Мать ребёнка: Фёдорова Елена Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Москва, Ермолаевская церковь на Садовой ЦГА Москвы ф.203 оп.776 д.401 173об-174 (195стр)
Рождение ребёнка
26.06.1894

Дочь: Алексеева Анна Михайловна

Мать ребёнка: Фёдорова Елена Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.10.1895 ст.

Дочь: Фёдорова Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Фёдорова Елена Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.07.1896 ст.

Сын: Фёдоров Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Фёдорова Елена Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.07.1899 ст.

Сын: Фёдоров Александр Михайлович

Мать ребёнка: Фёдорова Елена Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.09.1906 ст.

Сын: Фёдоров Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Фёдорова Елена Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.05.1918 ст.
Москва, город федерального значения Москва
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