Федоров Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения02.02.1862
Дата смерти25.05.1918 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1862
Рождение ребёнка
26.06.1887 ст.
Дочь: Фёдоров Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Фёдорова Елена Петровна
ф203 оп776 д398 лист 29об-29 (29стр)
Рождение ребёнка
13.10.1888 ст.
Дочь: Фёдорова Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Фёдорова Елена Петровна
ф203 оп776 д398 лист 190об-191 (201стр)
Рождение ребёнка
06.04.1890 ст.
Сын: Фёдоров Николай Михайлович
Мать ребёнка: Фёдорова Елена Петровна
Рождение ребёнка
07.01.1893 ст.
Мать ребёнка: Фёдорова Елена Петровна
Рождение ребёнка
01.03.1894 ст.
Сын: Фёдоров Валентин Михайлович
Мать ребёнка: Фёдорова Елена Петровна
Москва, Ермолаевская церковь на Садовой ЦГА Москвы ф.203 оп.776 д.401 173об-174 (195стр)
Рождение ребёнка
26.06.1894
Дочь: Алексеева Анна Михайловна
Мать ребёнка: Фёдорова Елена Петровна
Рождение ребёнка
25.10.1895 ст.
Дочь: Фёдорова Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Фёдорова Елена Петровна
Рождение ребёнка
11.07.1896 ст.
Сын: Фёдоров Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Фёдорова Елена Петровна
Рождение ребёнка
21.07.1899 ст.
Сын: Фёдоров Александр Михайлович
Мать ребёнка: Фёдорова Елена Петровна
Рождение ребёнка
27.09.1906 ст.
Сын: Фёдоров Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Фёдорова Елена Петровна
Смерть
25.05.1918 ст.