Фёдорова Юлия Михайловна
Место рождения
Дата рождения25.10.1895 ст.
Дата смерти31.03.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1895 ст.
Отец: Федоров Михаил Иванович
Мать: Фёдорова Елена Петровна
Бракосочетание
21.08.1915 ст.
Москва - церковь Василие-Кесарийская в Тверской-Ямской слободе ЦГА Москвы ф2124 оп.2 д.47
Рождение ребёнка
21.07.1916 ст.
Сын: Яковлев Михаил Константинович
Отец ребёнка: Яковлев Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
26.02.1918 ст.
Дочь: Яковлева Вера Константиновна
Отец ребёнка: Яковлев Константин Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.03.1966