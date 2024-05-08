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Фёдорова Юлия Михайловна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.10.1895 ст.

Дата смерти

31.03.1966

Пол

Женский

Добавил:

АI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1895 ст.

Отец: Федоров Михаил Иванович

Мать: Фёдорова Елена Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
21.08.1915 ст.

Муж: Яковлев Константин Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Москва - церковь Василие-Кесарийская в Тверской-Ямской слободе ЦГА Москвы ф2124 оп.2 д.47
Рождение ребёнка
21.07.1916 ст.

Сын: Яковлев Михаил Константинович

Отец ребёнка: Яковлев Константин Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.02.1918 ст.

Дочь: Яковлева Вера Константиновна

Отец ребёнка: Яковлев Константин Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Константин Яковлевич

Смерть
31.03.1966
Москва, город федерального значения Москва
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