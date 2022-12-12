город Дорогобуж, город Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Дорогобуж

Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Города
5ДОРОГОБУЖ. Уездный.При р. Днепре.78386113936663811Церквей православных 11. Часовень 5. Уездное училище. Приходския мужское и женское училища. Ярмарка 1. Еженедельный базар. Почтовая станция. Фабрик красильных 3. Завод Показать все
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Дорогобужский район
10371Дорогобужгород54°55'00"33°18'00"N-36-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Дорогобужский муниципальный район, Дорогобужское городское поселение
66614101001г Дорогобужгород
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