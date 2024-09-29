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Ясаулов Василий Трифанов

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1797 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797 ст.

Отец: Эсаулов Трифан Прокопьев

Мать: Есаулова 1-я жена Трифана Прокопьева

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есаулова Акулина Ефимова

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1820 ст.

Сын: Есаулов Михайло Васильев

Мать ребёнка: Есаулова Акулина Ефимова

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.

Сын: Есаулов Павел Васильев

Мать ребёнка: Есаулова Акулина Ефимова

Эсауловы, город Киров, Кировская область
по смерти 1816
Рождение ребёнка
Вычислено 1824 ст.

Дочь: (Есаулова) Дарья Васильева

Мать ребёнка: Есаулова Акулина Ефимова

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1830 ст.

Дочь: (Есаулова) Наталья Васильева

Мать ребёнка: Есаулова Акулина Ефимова

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Сын: Есаулов Иван Васильев

Мать ребёнка: Есаулова Акулина Ефимова

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
07.09.1833 ст.

Сын: Есаулов Корнило Васильев

Мать ребёнка: Есаулова Акулина Ефимова

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1833 Бахта, Троицкая (237/75/272, 236-267а) №43/07.09/9/поч.Князевский/Василий Трифанов Эсаулов+Акилина Евфимова - сын Корнилий
Смерть
После 1858 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область

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