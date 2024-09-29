Ясаулов Василий Трифанов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1797 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есаулова Акулина Ефимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1820 ст.
Мать ребёнка: Есаулова Акулина Ефимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.
Мать ребёнка: Есаулова Акулина Ефимова
по смерти 1816
Рождение ребёнка
Вычислено 1824 ст.
Дочь: (Есаулова) Дарья Васильева
Мать ребёнка: Есаулова Акулина Ефимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1830 ст.
Дочь: (Есаулова) Наталья Васильева
Мать ребёнка: Есаулова Акулина Ефимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.
Мать ребёнка: Есаулова Акулина Ефимова
Рождение ребёнка
07.09.1833 ст.
Мать ребёнка: Есаулова Акулина Ефимова
МК 1833 Бахта, Троицкая (237/75/272, 236-267а) №43/07.09/9/поч.Князевский/Василий Трифанов Эсаулов+Акилина Евфимова - сын Корнилий
Смерть
После 1858 ст.